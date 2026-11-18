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Александър Везенков продължава да преследва всякакви рекорди. Българският ас на "Олимпиакос" изигра поредния си убийствен мач във вторник (бел. ред. - вкара със сирената от центъра и прати двубоя с "Макаби" (ТА) в продължения), като отбеляза 37 точки за успеха 97:95.

С огромния си актив Везенков се нареди в топ 10 на реализаторите за всички времена в най-силното първенство на Европа.

Общият точков сбор на българската мегазвезда е 3939 и така той задмина американеца Уил Клейбърн, който е с 3919 точки. Везенков стигна до този си актив в 317 мача в турнира, като освен екипа на "Олимпиакос", игра и за друг гранд - "Барселона". Недостижим на върха класацията е Майк Джеймс. Американецът е с 5783 точки от 349 срещи.

През миналата седмица Везенков стана най-резултатният играч за "Олимпиакос" в историята на турнира.