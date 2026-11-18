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ММА феноменът с български корени Дакота Дичева пристигна в България за MAX FIGHT 67. Непобедената шампионка е в София по покана на MAX FIGHT.

Дичева не скри положителните емоции от завръщането си в България и отправи специално послание към родните фенове:

„Нямам търпение да се видим! Благодаря на всички за подкрепата – виждам всичко в интернет. Ще продължа да вдигам българското знаме за всички вас и да се надяваме, че скоро ще можете да ме гледате как се бия в София. Да стискаме палци!", сподели Дичева

Българо-британската състезателка е почетен гост на MAX FIGHT 67. На 28 ноември тя ще бъде в зала „Младост" в Бургас, за да наблюдава на живо галавечерта, чиято кулминация ще бъде определянето на новия шампион на България в професионалния бокс.

По време на престоя си в България лицето на MVP (PFL) ще бъде почетен гост и в традиционния ММА семинар на MAX FIGHT GENERATION в София. Тренировката и менторската програма ще бъдат водени от известният български ММА състезател Никола Дипчиков.

Събитието ще се проведе на 25 ноември от 13,00 ч в MAX FIGHT CENTER / Lonsdale Boxing Club. Входът за всички желаещи е свободен.

Това е възможност за младите състезатели и любителите на бойните спортове да се срещнат лично с едно от най-големите имена в световния ММА.