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Националният отбор на Русия отсъства от списъка с участници в квалификациите за европейското първенство през 2028 г., съобщава „Спорт-Експрес", позовавайки се на писмо от генералния секретар на УЕФА Теодор Теодоридис, изпратено до всички членове на организацията.

Според източника в жребия на 6 декември ще участват 54 национални отбора и Русия не е сред тях.

Квалификациите за Евро 2028 ще започнат през март 2027 г., като участниците ще бъдат разпределени в 12 групи.

При жребия ще бъдат разминати по политически причини Армения и Азербайджан, Испания и Гибралтар, Беларус и Украйна, както и Косово с Босна и Херцеговина и Сърбия.

За следващата година Русия е допусната да се завърне във волейбола.