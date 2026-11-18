Защитник, халф и нападател от "Ботев"(Пд) твърдо отпадат за дербито срещу ЦСКА от 15-ия кръг в Първа лига.

Мачът на стадион "Христо Ботев" е в неделя от 18 часа.

Извън сметките на старши треньора на "жълто-черните" Станислав Генчев са контузения бранител Ивайло Видев, възстановяващият се от операция на силното си ляво коляно капитан на отбора Тодор Неделев и нигерийското крило Чимези Уилямс, който от месец е в лазарета. Напълно готов след артроскопия на коляното е младежкия национал Самуил Цонов, който записа едно полувреме за дубъла на "Ботев" при успеха с 1:0 срещу "Левски"(Карлово) в мач от Югоизточната III лига преди дни.

От пловдивския клуб обявиха, че още до днес са продадани около 5000 билета за дербито на "Колежа", закупени от местните фенове. Интересът наистина е огромен, с очаквания за солидна агитка на "червените" в подкрепа на селекцията на треньора Маркус Гиздол. ЦСКА е едноличен лидер с 34 точки и без загуба до момента. "Ботев" е пети с актив от 23 точки.