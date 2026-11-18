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Даниел Георгиев е новият технически директор на „Черно море", съобщиха от клуба.

44-годишният бивш дефанзивен халф Георгиев е добре познато име за привържениците на „моряците", след като като футболист премина през два периода в клуба и записа 228 мача с 23 гола и 12 асистенции с екипа на варненци.

„Радвам се, че се завръщам в „Черно море". Винаги съм бил с добри чувства към клуба. За мен е сбъдната мечта отново да съм тук", заяви Георгиев след назначаването си.

Като футболист юношата на „Левски" е играл още в „Локомотив" (Пловдив), ЦСКА, „Монтана", „Черноморец" (Балчик), „Дунав" (Русе), „Септември" (София), „Вихрен" (Сандански), както и в руския „Балтика" (Калининград). Той прекрати кариерата си през миналото лято, като за последно игра в третодивизионния „Ботев" Нови (Пазар).