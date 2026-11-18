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"Манчестър Юнайтед" може да подаде жалба до ФИФА заради трансфера на 16-годишния Габриел в "Реал" (Мадрид). Информацията е "Таймс".

Младежът е сочен за най-големия талант в света на своя възраст. И се очакваше да получи шанс през този сезон от "червените дяволи".

Английският клуб подозира, че представители на други отбори може да са се свързали с обкръжението на играча без разрешението на "Манчестър Юнайтед" миналото лято. Ако ръководството на клуба открие доказателства за нарушение на правилата, те ще ги препратят до ФИФА.

На 17 ноември Габриел обяви напускането си на "Манчестър Юнайтед", публикувайки прощално видео в социалните мрежи. Габриел обаче остава регистриран в академията на клуба до края на сезона.

Според Sky Sports клубът не е бил уведомен предварително за публикуването на прощалното видео. Очаква се нападателят да се присъедини към "Реал" (Мадрид) през януари 2027 г., с когото вече е постигнал устно споразумение.

Габриел е в "Манчестър Юнайтед" от 2020 г. Миналия сезон той стана най-младият носител на наградата „Джими Мърфи", връчвана на най-добрия млад играч на клуба.