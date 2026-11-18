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Германският футболен съюз напълно подкрепя кандидатурата на французина Филип Диало за президент на ФИФА. Това заяви президентът Бернд Нойендорф.

Шефът на Френската футболна федерация Диало прие подкрепата на УЕФА в понеделник и реши да се кандидатира срещу настоящия лидер Джани Инфантино през март, като ръководният орган на европейския футбол е нетърпелив за промяна начело на ФИФА.

„Филип Диало е за отговорен подход към футбола и е решен да се справи с предизвикателствата, пред които е изправена играта през следващите години", каза президентът на DFB Бернд Нойендорф в изявление след среща с Диало по-рано в сряда, крайният срок за кандидатури.

„Той има богат опит в международния футбол и е широко уважаван в целия европейски футбол. Подходът му към ролята и ценностите, които отстоява, са значително различни от тези на настоящия президент на ФИФА", добави той, цитиран от БТА.

Почетният президент на Японската футболна асоциация Козо Ташима и бившият защитник на Швейцария Рамон Вега също планират да се кандидатират за президент на ФИФА.