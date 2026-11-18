Ден преди пускането на билетите за мача с “Трабзон” феновете на ЦСКА най-накрая разбраха, че без фен карти няма да има как да влязат на обновения стадион “Българска армия”, и подновиха опашките за регистрация. Същото се получи и преди първия двубой срещу “Славия”.

Поне 4 месеца отявлени “специалисти” в социалните мрежи мрънкаха, че “червените” нямали право да издават такива карти, и дори цитираха законодателството на ЕС. След като останаха на сухо за мача със “Славия”, все пак решиха, че не е толкова опасна дейност.

Билетите ще бъдат пуснати в 10 часа сутринта. ЦСКА се е преборил с УЕФА за пускането на целия капацитет на стадиона, след като турците са с наказание да са без агитка при гостуването в София. Така ще бъдат предложени и седалките в сектора за гости, което означава, че целият стадион ще бъде пълен с привърженици на “червените”.

Все пак в последния момент от клуба са решили проблема с измамите, които бяха опитани преди двубоя със “Славия”, което ще даде шанс на картодържателите от миналия сезон да имат предимство при покупката. Става въпрос за около 4500 човека.

От клуба обявиха, че има как да се засече опитът за измама и всички, които се опитат, ще бъдат санкционирани. Най-вероятно ще им бъде спряна фен картата, което означава, че няма да има как да могат си купят билет или пък абонаментна карта за следващия полусезон.

В неделя “Трабзон” приема на своя стадион “Еюп” и ще се опита да продължи победната серия на треньора си Томас Райс. В момента бившият наставник на “Лудогорец”, който избяга светкавично от Разград, е с 6 поредни победи. Това е най-силният период в кариерата му, откакто е треньор, отбелязват медиите в южната ни съседка.

