ЦСКА преодоля 1/32-финалите в турнира по волейбол за мъже Чалъндж къп. "Червените" загубиха с 2:3 (20:25, 25:21, 26:28, 25:22, 13:15) срещу Епицентър Подоляни, но спечелиха "златния" гейм с драматичното 16:14. В първата среща вчера, която отново беше играна в София, българският отбор победи с 3:1.

Станислав Кулагин се отличи с 22 точки за ЦСКА, а съотборникът му Тодор Костов добави още 16.

На 1/16-финалите в третия по сила европейски клубен турнир ЦСКА ще играе срещу "Локомотив Авиа". Отборът от Пловдив спаси три мачбола и елиминира черногорския" Будва" след "златен" гейм в реванша между двата тима в среща от 1/32-финалите на Чалъндж къп. Въпреки че "черно-белите" отстъпиха с 0:3 в първия мач, те успяха да направят обрат и да спечелят с 3:2 (25:16, 22:25, 18:25, 28:26, 15:8) като домакини в спортната зала на Пловдивския университет. Така те вкараха мача в решителен гейм, в който надделяха драматично с 19:17.