Българският съдия Радослав Гидженов ще започне на световното първенство по футбол за юноши до 17 години като четвърти съдия на мача от първия кръг в група С между Аржентина и Австралия.

Назначение на тази среща от турнира има и Петър Митрев, който ще бъде резервен асистент-съдия. Българската съдийска бригада начело с Гидженов е един от седемте европейски съдийски екипа, които са на мондиала при 17-годишните, който се провежда в Катар. Заедно с тях е и Тодор Вущов от Самоков, като тримата заедно чакат и първото си назначение на терен.

Главен арбирът на срещата ще е Майкъл Вен от Канада с помощници Туейн Андерсън и Хосе да Силва.