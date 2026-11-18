Официално сме най-слабият тим на Балканите

Най-вероятната група на България за евроквалификациите е срещу Португалия, Северна Ирландия, Исландия и Малта, показват компютърните симулации след края на Лигата на нациите. Ако това се повтори при тегленето, означава тотална смърт за нашите, които имат шансове, и то малки срещу Малта. Исландия ни разпердушини в последното издание на Лигата на нациите, Северна Ирландия влезе сред най-добрите, а Португалия започна да се отърсва от липсата на Кристиано Роналдо, като победи с 3:2 Уелс в Кардиф, като победния гол вкара новата седмица Карлос Форбш, който се появи на терена вместо Тринкао.

Официално България е и най-слабият тим на Балканите след края на турнира. Нашите заеха 44-о място, като зад нас са само Казахстан, Люксембург, Латвия, Сан Марино, Малта, Азербайджан, Литва, Андора, Гиблартар и Лихтенщайн.

На полуострова Гърция е 9-а, Хърватия - 12-а, Сърбия - 20-а, Турция - 21-а, Босна и Херцеговина - 23-а, Косово - 27-о, Румъния - 30-а, Северна Македония - 32-а, Черна гора - 33-а и Албания - 34-а.

Така в новото издание, което е само от три дивизии, ние сме единственият тим, който остава в най-ниската. Всички останали са в първа и втора.

Последните мачове от Лигата на нациите ще се запомнят единствено с невероятния обрат, който Норвегия направи като гост на Дания, за да се класира на 1/4-финал. Тимът на Ерлинг Холанд губеше с 0:2 до 11-ата минута и се бе устремил към третото място.

Холанд намали в 30-ата минута, но попадението бе отменено заради игра с ръка. 4 минути по-късно невероятно безумие на защитата и вратаря на датчаните все пак доведе до негово попадение на празна врата.

Всичко се закроти до 83-ата минута, когато Мартин Йогедор се разписа след меле в наказателното поле. Холанд можеше да добие на празна врата, но предпочете да не рискува евентуална засада.

И в добавеното време Йоаким Андерсон спря с ръка удар към опразнената врата и от дузпата Холанд донесе успеха на гостите.

Жребият за следващия етап на турнира е в петък. За този за 1/4-финалите поставени са Франция, Германия, Англия и Португалия, а непоставени - Белгия, Нидерландия, Испания и Норвегия.

От елитната дивизия отпаднаха само Турция и Чехия, а на плейаут отидоха Уелс, Сърбия, Дания и Хърватия. Те ще се изправят срещу Словения, Унгария, Ирландия или Босна. В елита влязоха Швейцария, Северна Ирландия, Австрия и Швеция.

Северна Македония, Грузия, Израел и Румъния ще играят за мястото си във втората по сила дивизия срещу Беларус, Кипър, Фарьорските острови и Естония от нашата трета дивизия. Във втората по сила група влязоха Албания, Черна гора, Словакия и Исландия.

Както е известно, УЕФА реформира всичко, като го прави по подобие на Шампионската лига. Така отборите се събраха в три дивизии, като само това ни спаси от плейаут срещу някой от най-слабата група, както бе по старата схема. Новата система влиза в сила и за световните квалификации за световното първенство в Саудитска Арабия през 2030 г.

Плейофите за изпадане и влизане не се зачитат в крайното класиране на Лигата на нациите. По него ще се определят тимовете, които могат да отидат на европейско, ако не попаднат там през квалификациите. България няма никакъв шанс да е сред тях.

Жребият за евроквалификациите пък е на 6 декември.