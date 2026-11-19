Една футболна фланелка може да разкаже куп истории. В това ще се убеди всеки, който се разходи до Sky City, където е изложбата на ентусиастите от Bulgarian football shirts.

На откриването се появи и легендарният вратар на “Локо” (Сф) Румен Горанов. Заради един екип, който легендата на английския футбол и Северна Ирландия Пат Дженингс си разменил с него през далечната 1978 година, когато на “Васил Левски” падаме с 0:2. Головете са на Гари Армстронг от “Тотнъм” и Били Каски от “Дарби Каунти”.

Пат Дженингс пазил фланелката над 40 години, преди двамата ентусиасти от Bulgarian football shirts да се свържат с него и да я откупят.

Съдбата на фланелката на Дженингс обаче е доста по-трагична. “Играх с нея три години в българското първенство. На мача във Враца ме контузиха тежко в рамото. И лекарят трябваше да я среже, за да ме бинтова”, разказа Румен Горанов. Сега обаче бе видимо развълнуван да види своята във витрината на изложбата.

Ивелин Попов пред екипа от дебюта си за България.

Ивелин Попов пък привлече най-голям интерес с появяването си. Той пък бе представен с екипа си от дебютния си мач за България, за да стигне до 90 в края на кариерата си.

Изключително ценен е екипът на Добромир Жечев от 70-те години на миналия век. Бобата е единственият българин, който е бил в състава на четири поредни световни. И то когато на финалите ходеха по 16 тима, не не както сега.

Френски национал пък пазил също дълго време фланелка на Иван Тишански от мача ни с “петлите”.

Разбира се, хитът на цялата изложба е медалът от световното първенство на САЩ, който е даден от Петър Хубчев. Негов е и орденът “Стара планина”, който всеки национал получи след прибирането си от Америка за четвъртото място.

До момента единственият медал от най-великото постижение в историята на родния футбол бе този на Димитър Пенев, който бе изложен в музея на ЦСКА на стария стадион “Българска армия”. Той ще бъде и на новия, но експозицията в момента се подрежда.

Безценният екземпляр от изложбата - медалът на Петър Хубчев от световното в САЩ до ордена “Стара планина”, който получиха националите ни за четвъртото място от президента Желю Желев.

На откриването бе и бившият национал Росен Кирилов, който има световно и европейско в кариерата си. Георги Пашов пък бе в компанията на Ивелин Попов. Присъства и наставникът на възродения неотдавна столичен “Академик” Костадин Ангелов, както и помощникът на Александър Томаш във всички отбори, с които е работил - Косьо Мирчев.

Идеята за колекцията се ражда преди доста години в Добрич и с течение на времето са събрани огромно количество екипи.

Всеки един от тях се издирва с години, а най-лошото е, че българските национали почти не пазят нищо. Така например Златко Янков си разменя своята с Габриел Омар Батистута след двубоя с Аржентина в САЩ и след това я подарява на Георги Чиликов, който пък отдавна е загубил следите ѝ. Янков е имал и такава на Роберто Баджо от мача с Италия, но отдавна не си спомня на кого я е подарил.

Може би най-безценният артефакт, който се пази в България, е фланелка на великия Диего Армандо Марадона от мача с България на световното през 1986 година. Тя бе показана на изложбата за годишнината на пловдивския “Локомотив”.

Мечтата е да се намери място в София, където да се направи музей на българския футбол с всички екипи, сподели Милен Николов, един от създателите на Bulgarian football shirts.

Той е имал няколко срещи с различни фактори, но към момента сериозен интерес от страна на София няма.

А вече са се натрупали доста славни екипи, включително и на велики играчи на ЦСКА, “Левски” и други отбори от клубните им мачове.