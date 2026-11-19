Звездата в ММА Дакота Дичева направи съвместна тренировка с най-добрата ни състезателка по борба Биляна Дудова. Двете се засякоха в залата в Самоков, откъдето е бащата на Дакота.

Треньорът на Биляна, която остана едва ли не единствената ни националка в борбата, Мирослав Гочев се похвали, че е показал някои хватки и на двете.

Дакота се прибра в България, защото ще е почетен гост на “Макс файт 67” в Бургас на 28 ноември в зала “Младост”.

При кацането си в София сподели, че “сто процента ще оглави галавечер в България” и многократно е говорила по темата с Джейк Пол, който е практически новият собственик на PFL и от догодина ще ребрандира организацията на MVP MMA.

Джейк Пол е известният ютюбър, който се прочу с боксовите си мачове срещу Майк Тайсън и Антъни Джошуа. Единствените му загуби на ринга бяха от Джошуа и Томи Фюри, който бе пребит в София от Кубрат Пулев.

Пол е гадже с една от най-секси спортистките на света Юта Лердам - олимпийска шампионка в бързото пързаляне с кънки, и присъства на олимпиадата в Милано/Кортина, за да я наблюдава.

Дакота пристигна у нас с баща си Иво Дичев и майка си Лиза Хауърт. Точно заради майка си тя избира кариера в смесените бойни изкуства. Лиза е и нейният първи треньор.

