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742 състезатели от 64 клуба са включени в заявките за Държавното лично отборно първенство по плуване за мъже, жени, юноши и девойки в 25-метров басейн. Надпревара се провежда до неделя (22 ноември) в "Парк Арена ОЗК" Бургас.

В първия ден на шампионата бяха определени победителите в дългите дистанции в свободния стил. На 1500 метра при мъжете победител стана Калоян Драгнев от ПСК "Черно море" с резултат 15:22.40 мин.

Втори финишира Михайл Стойковски от "Левски", който с време 15:39.51 мин. беше най-бърз при юношите старша възраст. Третото място остана за представителя на "Олимп" Олег Миланов. При юношите младша възраст с най-добър резултат бе Самуил Андреев от "Черно море" - 16:47.84 мин.

15-годишната Ема Димитрова от клуб ВСИ беше най-бърза в старта на 800 метра свободен стил. Тя преодоля дистанцията за 8:58.54 мин., за да спечели надпреварата както при жените, така и при девойките старша възраст. След нея се наредиха Яна Ангелова ("Вихрен") и Лора Шаранкова ("Пловдив 2019"). При девойките младша възраст най-добър резултат записа Дария Лачева от "Аквазард" - 9:39.27 мин.