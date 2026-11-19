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И във втория мач от този сезон "Фортуна" (Дюселдорф), част от чийто щаб като помощник-треньор е бившият национал Илия Груев, записа победа над "Дуисбург", този път с категоричното 3:0.

Дуелът е известен като трамвайното дерби, тъй като между двата града има трамвайна линия.

Последното му издание бе като 1/4-финал за купата на региона Нидеррайн. С успеха тимът на Груев, който играе в III лига на Германия, се класира за следващата фаза и се приближи до участия в купата на страната през следващия сезон. Ще си го осигури, ако спечели трофея.

Дербито бе завързано до началото на последната третина. В 60-ата мин Ерик Хотман откри резултата. После се разписаха Филимон Герецгиер (81) и Хамза Анхари (88).

В първото издание на трамвайното дерби за сезона "Фортуна" надви 2:1 "Дуисбург" отново в Дюселдорф. Двубоят бе от III лига пред близо 50 000.

Във второто те бяха над 30 000, което е рекорд за купата на Нидеррайн.

Интересното е, че Груев е знакова фигура за "Дуисбург", тъй като като футболист изкара 4 г. в тима, а преди периода си като старши треньор (2015-2018) има и един като помощник (2012-2013).