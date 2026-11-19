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Най-добрият български ски скачач в историята Владимир Зографски започва този уикенд в Лилехамер (Нор) своя 19-и сезон в световната купа.

Стартовете са на голямата шанца на 21 и 22 ноември. Първата квалификация е на 20 ноември, а втората на 22-и. Стартовете в Лилехамер по традиция ще бъдат излъчени на живо по Евроспорт 1.

Изминалият сезон бе най-успешният в кариерата на Зографски, в който той за първи път стъпи на подиум за световната купа.

На зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, които бяха четвърти поредни за него, той зае 10-то място на голямата шанца, което е рекордно класиране за български ски скачач на най-големия спортен форум.