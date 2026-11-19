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Олимпийската и световна шампионка по маратон Перес Джепчирчир от Кения е наказана за три години за употребата на забраненото вещество ЕПО, съобщиха от Звеното за интегритет в леката атлетика (Athletics Integrity Unit – AIU).

33-годишната атлетка е признала за нарушаване на антидопинговите правила, свързани с наличието на забранено вещество или неговите метаболити или маркери в пробата и употребата или опит за употреба от спортист на забранено вещество или забранен метод.

Джепчирчир е дала положителната проба в края на миналия месец в родината си.