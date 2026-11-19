ФИФА потвърди, че е получила три кандидатури за президентските избори догодина, в които настоящият президент Джани Инфантино ще се бори за четвърти манда. Претенденти на швейцареца са президентът на Френската футболна федерация Филип Диало, който е подкрепен от УЕФА, и почетният председател на Японската футболна асоциация Козо Ташима.

„Кандидатурите са изпратени до избирателната комисия за разглеждане и вземане на решение относно допускането на кандидатите. Съгласно устава на ФИФА и изборния график, асоциациите членки ще бъдат уведомени за имената на предложените и допуснатите кандидати не по-късно от 18 февруари 2027 г.", се посочва в изявление на ФИФА.

Ташима се смята за аутсайдер в президентската надпревара. Очаква се Диало да има по-добри шансове, но Инфантино остава фаворит за спечелване на вота на 18 март 2027 г.