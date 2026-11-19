Геро Писков ще ръководи дербито на кръга между пловдивския "Ботев" и ЦСКА. Двубоят е в неделя на "Колежа" от 18 ч.

Писков е един от най-перспективните ни рефери.

Той е юноша на "Пирин". Роден е през 1995 г. и играе като централен защитник. В активните си години на терена е смятан за един от най-перспективните играчи у нас, като дори е забелязан от "Байерн" (Мюнхен) и е поканен на камп през 2012 г. на "Алианц Арена". По-късно е взет в школата на "Лудогорец". Откриват му проблем и той е принуден да спре с професионалния футбол, затова се насочва към съдийството.

През миналата година Писков попада в класацията на българското издание на "Форбс" "30 под 30", която събира млади надежди в различни сфери.

Георги Давидов пък е изпратен на срещата между "Левски" и "Локо" (Сф). Столичното дерби на "Герена" е в неделя от 15,30 ч.