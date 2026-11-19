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Най-добрата ни тенисистка Елизара Янева се класира за 1/4-финалите от турнира на твърди кортове в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 000 долара.

Поставената под №1 в схемата българка победи убедително с 6:1, 6:2 квалификантката Юлия Щузек (Германия) след само 65 минути игра.

Националката спечели 5 поредни гейма от 1:1 до 6:1 в първия сет. Във втората част Янева отново спечели 5 поредни гейма от 0:1 до 5:1 и без проблеми затвори срещата.

С този успех Елизара заработи 16 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 142-о място. За място на 1/2-финалите 19-годишната българка ще играе срещу победителката от двубоя между Мариам Болквадзе (Грузия) и Дениса Жолдакова (Чехия).

По-късно днес Елизара Янева ще играе и в 1/4-финалите в надпреварата на двойки. Българката и Беатрис Зелтина (Латвия) ще се изправят срещу четвъртите поставени Алисия Дъдъни (Великобритания) и Елена Малигина (Естония).