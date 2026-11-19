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Женският национален отбор на България по волейбол разбра програмата си за Европейската лига през следващата година.

Това лято воденият от Марчело Абонданца тим отпадна от Лигата на нациите.

През 2027-а нашите момичета ще играят срещу Косово, Португалия, Естония и Босна и Херцеговина в лиговата фаза.

Според програмата на CEV България ще участва в два ранни турнира и един заключителен.

Те ще се проведат в периода 4 - 20 юни.

В първия турнир националките започват срещу Косово, а след това се изправят срещу Португалия. Във втория турнир съперници ще бъдат Естония и Босна и Херцеговина.

В рамките на общо 17 дни волейболистките ни ще изиграят шест срещи, включително и двубоите срещу Унгария и Беларус на заключителния турнир у нас.

Програма на България в Европейската лига:

Турнир 9 в Косово:

4 юни: БЪЛГАРИЯ - Косово

5 юни: Португалия - БЪЛГАРИЯ

Турнир 15 в Естония:

11 юни: БЪЛГАРИЯ - Естония

12 юни: Босна и Херцеговина - БЪЛГАРИЯ

На заключителния турнир в БЪЛГАРИЯ:

18 юни: Унгария - БЪЛГАРИЯ

20 юни: БЪЛГАРИЯ - Беларус