Женският национален отбор на България по волейбол разбра програмата си за Европейската лига през следващата година.
Това лято воденият от Марчело Абонданца тим отпадна от Лигата на нациите.
През 2027-а нашите момичета ще играят срещу Косово, Португалия, Естония и Босна и Херцеговина в лиговата фаза.
Според програмата на CEV България ще участва в два ранни турнира и един заключителен.
Те ще се проведат в периода 4 - 20 юни.
В първия турнир националките започват срещу Косово, а след това се изправят срещу Португалия. Във втория турнир съперници ще бъдат Естония и Босна и Херцеговина.
В рамките на общо 17 дни волейболистките ни ще изиграят шест срещи, включително и двубоите срещу Унгария и Беларус на заключителния турнир у нас.
Програма на България в Европейската лига:
Турнир 9 в Косово:
4 юни: БЪЛГАРИЯ - Косово
5 юни: Португалия - БЪЛГАРИЯ
Турнир 15 в Естония:
11 юни: БЪЛГАРИЯ - Естония
12 юни: Босна и Херцеговина - БЪЛГАРИЯ
На заключителния турнир в БЪЛГАРИЯ:
18 юни: Унгария - БЪЛГАРИЯ
20 юни: БЪЛГАРИЯ - Беларус