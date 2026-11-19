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Волейболният ни шампион при мъжете "Левски" стартира във втория по сила европейски клубен турнир - този за купата на CEV, на 8 декември.

Тогава "сините" на треньора Николай Желязков посрещат швейцарският "Шьоненверд". Двубояг в зала "Левски София" от 19,30.

Реваншът е на 6 януари от 20,30 ч в Шьоненверд.

"Левски" не успя да преодолее хърватския първенец "Младост" (Загреб) във втория квалификационен кръг на Шампионската лига и слезе в долния турнир.

Победителят от дуела между "сините" и "Шьоненверд" ще срещне в 1/8-финалите този от двойката "Амрисвил" (Швейц) - "Лви" (Прага, Чехия).