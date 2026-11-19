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Баскетболната ни звезда Александър Везенков записа във визитката си пореден исторически връх.

Крилото на гръцкия гранд "Олимпиакос" резонно стана MVP на 12-ия кръг от Евролигата, след като вкара феноменалните 37 точки за драматичната победа след продължение като гост на израелския "Макаби" (Тел Авив) с 97:95.

Това е подобен приз №19 за Везенков, с което той се изравни с американеца с турски паспорт Шейн Ларкин на върха в класацията за най-много награди за №1 на кръга в историята на най-авторитетния турнир.

Към 37-те си точки Саша добави 9 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка.

Коефициентът му на полезно действие (PIR) от 41 бе най-високият за него през настоящия сезон.

Тройката със сирената за край на редовното време, с която Везенков изравни резултата 82:82 и мачът влезе в продължения, пък е тотален хит в социалните мрежи.

С 37-те си точки влез в топ 10 на вечната класация за реализатори на Евролигата.

Българинът вече има 3939 т. Той задмина американеца Уил Клейбърн, който е с 3919 точки. Везенков стигна до този си актив в 317 мача в турнира, като освен екипа на "Олимпиакос", игра и за друг гранд - "Барселона". Недостижим на върха класацията е Майк Джеймс. Американецът е с 5783 точки от 349 срещи.