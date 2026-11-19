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ЦСКА обяви, че в 16,30 ч днес се пускат в свободна продажба билетите за мача с "Трабзон". Срещата с турския тим, в чийто състав е египетската звезда Мохамед Салах, от Лигата на конференциите е на 26 ноември (четвъртък) от 22,00 часа на стадион "Българска армия".

"Армейци,

Информираме ви, че след 16:30 ч. днес всички притежатели на фен карта на ЦСКА ще могат да закупят свободно билети за домакинския мач срещу "Трабзонспор" от 𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞.

Двубоят ще се играе на 26 ноември (четвъртък) от 22:00 ч. на стадион „Българска армия".

Можете да закупите билети чрез портала tickets.cska.bg или през клубното ни приложение MyCSKA", обявиха "червените".