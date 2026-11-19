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"Манчестър Юнайтед" обяви нетна загуба размер на 18,1 милиона британски лири за предишното тримесечие - по-голяма от тази преди година.

Това подчертава предизвикателствата пред клуба от Висшата лига, след като катастрофалното начало на сезона го изправи пред реална опасност от изпадане. Резултатите разкриват финансовите залози, стоящи зад срива на тима на терена.

Към момента "Юнайтед" заема 18-то място във временното класиране в английския футболен елит и назначи нов мениджър - Маурисио Почетино, в опит да предотврати изпадане, което би могло да лиши отбора от десетки милиони лири приходи и постъпления от спонсорски договори.

През трите месеца, приключили през септември, приходите на "Юнайтед" са нараснали с 4% до 146 милиона британски лири. За сравнение, през същия период на предходната година нетната загуба е възлизала на 6.6 милиона британски лири.