Съперникът на Никола Цолов в битката за титлата във Формула 2 - Рафаел Камара, е раздвоен между това дали да завърши участието си във втората по сила надпревара, или да продължи да се състезава за тима на "Хаас" във Формула 1 в оставащите стартове до края на кампанията.

21-годишният бразилец е действащ шампион от Формула 3, а с отбора на "Инвикта Рейсинг" във Формула 2 оглавява класирането с 207 точки - на 7 пред Никола Цолов. В хода на сезона той има три победи и общо пет подиума, като по тези показатели изостава единствено от българина.

"И двете неща са много важни за мен. Във Формула 2 чувствам, че през цялата година работих много здраво и искам да завърша с успех. Нямаше да се намирам в тази позиция ако не се беше случило това с "Инвикта". В крайна сметка ще правя това, което обичам, и ще се радвам да правя което и да е от двете. Решението със сигурност ще бъде трудно, защото от една страна има Формула 1 - нещо, което винаги съм си мечтал да правя, а от другата има целия шампионат, за който се боря цяла година. Нека да видим. Ще се опитам да се фокусирам върху този уикенд и да завърша добре. И после ще решим какво ще се случи", обясни Рафаел Камара, цитиран от Motorsport.com.

Според регулациите на Международната автомобилна федерация (ФИА) никой пилот няма право да се състезава във Формула 1 и 2 в един и същ уикенд. Ако Камара реши да кара в двете оставащи състезания от втория по сила шампионат, тогава "ХаасЮ ще може да разчита на резервния пилот Рио Хиракава (Япония), който вече дебютира във Формула 1 в Мексико след изненадващото освобождаване на Окон.