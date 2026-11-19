"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди с почетни плакети медалистите от европейското първенство по кикбокс и световното първенство по муай тай.

На шампионата по кикбокс за мъже и жени в Северна Македония българските състезатели завоюваха общо 26 медала – 10 златни, 5 сребърни и 11 бронзови. С този резултат страната ни зае пето място в класирането по медали, съобщиха от спортното министерство.

Националите ни по муай тай спечелиха едно сребърно и две бронзови отличия на световния шампионат за мъже и жени в Косово.

Министър Керязов поздрави състезателите за постигнатите успехи и достойното представяне на България на международната сцена. Той им пожела още много победи и нови отличия, като подчерта ключовата роля на треньорите за развитието и успехите на спортистите.

Председателят на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай Марио Иванов благодари на Министерството на младежта и спорта за оказаната подкрепа и доброто сътрудничество.

От своя страна Енчо Керязов увери, че вратите на министерството са отворени за конструктивен диалог и обсъждане на идеи и предложения.