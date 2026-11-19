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Бен Шелтън почти си осигури класирането за елиминациите във финалния турнир на АТП в Торино.

Американецът спечели 7:6 (10:8), 7:5 срещу испанското откритие на сезона Рафаел Ходар и вече има две победи в предварителната група. Така финалистът от US Open се надява Артюр Фис (Фр) да не спечели в два сета срещу водача в световната ранглиста Александър Зверев (Гер).

Не е сигурно, че участието си в турнира ще продължи Карлос Алкарас. Бившият №1 от Испания е сигурен полуфиналист, но има проблем с лявото бедро и отмени тренировката си. Състоянието му ще е ясно след ядрено-магнитен резонанс.