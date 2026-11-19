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Кристиано Роналдо не е обсъждал с Португалската футболна федерация уволнението на селекционера Жорже Жезуш.

41-годишният нападател на саудитския „Ал Насър" обяви края на кариерата си в националния отбор на 5 ноември.

През септември Роналдо самоволно напусна лагера на тима, след като Жезуш не го пусна в игра в мача от Лигата на нациите срещу Норвегия.

Впоследствие Кристиано публично обвини треньора, че е нарушил дадено му обещание. След това Роналдо и Жезуш не са разговаряли помежду си, а футболистът не е предупредил треньора за решението си да се оттегли от националния отбор.

По информация на The Athletic у Жезуш се е създало впечатлението, че Роналдо е бил готов да се върне в тима единствено при условие за смяна на старши треньора. Въпреки това Кристиано не е изисквал от Португалската футболна федерация да уволни Жезуш.