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Никола Цолов получи две номинации за наградите на авторитетното британско списание Autosport.

Българският талант присъства в категорията „Новак на годината", както и сред финалистите за „Пилот на годината при едноместните автомобили с открити колела извън Формула 1".

Право да се борят за новак имат професионални пилоти, които се състезават за първа година в своята категория. Другите в списъка са Рафаел Камара (Формула 2), Арвид Линдблад (Формула 1), Виктор Мартен (световен шампионат за издръжливост), Диого Морейра (MotoGP) и Фреди Слейтър (Формула 3).

При едноместните автомобили останалите номинации са са Камара, Джейк Денис (вицешампион във Формула Е), Алекс Палоу (шампион в Индикар), Уго Угочукву (шампион във Формула 3) и Паскал Верлайн (световен шампион във Формула Е).

Гласуването на сайта на Autosport приключва на 12 януари.