Грандът “Спартак” (Москва) се е отказал да привлича стража на ЦСКА Фьодор Лапоухов. Беларуският страж е хванал около на тима от столицата на Русия. Но още при първия контакт между клуб и играч московчани се отказват от намеренията си. Причината - огромната заплата, която 23-годишният вратар иска.

Беларусинът оставя отлични впечатления и е безспорен номер 1 под рамката в тима на Маркус Гиздол. Оферти към него със сигурност ще има, но цената му няма да е никак малка. Специализираният сайт transfermarkt оценява вратаря на “червените” на 2,5 млн. евро. Но със сигурност шефовете на “Армията” няма да се разделят с него за по-малко от 3 млн., тъй като е перспективен, умее да играе добре с крака, а има и уникален рефлекс.

В същото време от ЦСКА се похвалиха с нов спонсор. Става дума за технологичната компания Amusnet. Тя ще подкрепи развитието на новия стадион на клуба в София.

