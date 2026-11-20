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Най-добрият български рефер Радослав Гидженов получи първото си назначение за главен съдия на световното до 17 г. Континенталният форум се провежда в Катар.

Роденият в Асеновград арбитър ще отговаря за реда на терена в сблъсъка между Кот д'Ивоар и Узбекистан в двубой от група Е. Мачът е днес.

Помощници на Гидженов също са българи. Странични съдии са Петър Митрев и Тодор Вущов.

Гидженов снощи започна с изявите си като арбитър на мондиала. 30-годишният нашенец бе четвърти съдия на световното по футбол за юноши в срещата между Аржентина и Австралия. Назначение на тази среща от турнира има и Петър Митрев, който ще бъде резервен асистент-съдия.

Иначе българската съдийска бригада начело с Гидженов е една от седемте европейски съдийски екипа, които са на мондиала при 17-годишните.

Заради ангажиментите си на световното най-добрият съдия няма да ръководи мачове от т.нар. роден елит, както и от европейските клубни турнири. От началото на сезона родният арбитър има 5 наряда за състезанията на УЕФА, като последното бе преди 2 седмици, когато бе главен съдия на двубоя от 4-ия кръг на Лига Европа между “Лилестрьом” (Норвегия) и “Виктория” (Пилзен, Чехия).

