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Серийните шампионки във волейбола "Марица" безкомпромисно удариха ЦСКА с 3:0 (25:17, 25:13, 25:16) в София в мач от 6-ия кръг на първенството.

Так пловдивчанки, които имат 12 титли поред, продължават без загуба в първенството, докато "червените" прекъснаха победната си серия (5 успеха).

На върха във временното класиране "Марица" е с 18.

Втори са дамите на "Левски" с 5 победи, загуба и 15 точки, а ЦСКА има 14.

Най-резултатна за пловдивчанки стана Елена Бечева с 16 точки, следвана от Александра Китипова с 14, докато за столичния тим с най-много точки се отличи Никол Окоро - 8.