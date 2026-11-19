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Президентът на БФС Георги Иванов ще гостува като лектор в УНСС, където ще проведе майсторски клас, посветен на икономическите аспекти на футбола, обявиха от висшето учебно заведение.

Събитието ще се състои на 3 декември от 10 часа в зала „Тържествена" под наслов „Футболът 2030: икономика на следващо ниво". То е насочено към студенти и докторанти, които проявяват интерес към управлението и бизнес процесите във футбола.

Освен Иванов в дискусията ще се включи и представител на ЦСКА.

Предстои да бъде обявено кой ще е той.

Като част от инициативата участниците ще имат възможност да приложат знанията си чрез решаването на практически казус, свързан с темата на майсторския клас.

Победителят ще получи възможност да проведе едномесечен стаж в централата на БФС, където ще се запознае отблизо с дейността и организацията на футболната централа.