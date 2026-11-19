"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По информация на гръцкото издание gazzetta.gr ПАОК и капитанът на България Кирил Десподов са уточнили всички детайли по удължаването на договора му с още 2 години, като остават само формалности до официалното обявяване.

Новината идва малко след като 30-годишният нападател се върна в игра в понеделник в контролен мач след дълго лечение на контузия (пауза от 237 дни поради операция след възпаление на големия пръст на десния крак).

Десподов е в солунския тим от лятото на 2023 г., като премина там от "Лудогорец".