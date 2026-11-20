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Новият шеф на федерацията ни по борба Тодор Ангелов е имал среща в Министерството на младежта и спорта, на която са му обещали, че ще има пари за заплати и премии за състезателите.

Генералният секретар Белчо Горанов е оптимист, че федерацията ще се справи с проблемите, които има с предишното ръководство в лицето на Станка Златева.

Международният спортен арбитражен съд е образувал дело срещу Международната федерация по борба (United World Wrestling) по жалба на нашата федерация.

Това влияе лошо върху имиджа на България, а не се съмнявам в успеха”, заяви Горанов.

