Наше момче победи син на легенда в тениса.

Слави Георгиев от софийския клуб NextGen спечели 6:3, 6:3 срещу Лео - единия от близнаците на бившия рекордьор по титли от “Големият шлем”.

Това се случи в академията на друга легенда - Рафаел Надал, в Манакор (Майорка). Турнирът е част от TEN-PRO Global Junior Tour за юноши и девойки. Тази година отборът на Tennis Travel Bulgaria е представен от 27 състезатели (момчета и момичета) и четирима треньори - Даниел Ангелов, Михаил Минчев, Димитрина Ангелова и Слави Илиев.

Швейцарският гений Роджър Федерер има двама близнаци - споменатият Лео и Лени. Както “24 часа” писа, техен треньор в академията на Надал е била Полина Радева. Всяка година в комплекса се организират кампове за момчета и момичета и в един от тях са участвали синовете на Федерер. Осемкратният шампион от “Уимбълдън” има и две дъщери (Майла и Шарлийн), които също играят тенис.

Бившата състезателка от Варна Полина Радева е един от главните “виновници” в Манакор да започне да се подготвя Иван Иванов. Тя е препоръчала на ръководството на академията да поканят на камп българския талант, който впоследствие спечели “Уимбълдън” и US Open при юношите, стана №1 в ранглистата и бе обявен за световен шампион.