Никола Цолов го чака много натоварена година като резервен пилот във Формула 1, смята шефът на отбора, който ще разчита на българския състезател.

От “Рейсинг Булс” заложиха и за следващия сезон на Лиъм Лоусън като партньор на Арви Линдблад заради страхотното представяне на новозеландеца, който на практика сам побеждава “Алпин” и държи тима на важното пето място в класирането при конструкторите.

“Цолов ще бъде много зает. Искам да бъде много близо до отбора, за да научим повече за качествата му като пилот и какво можем да очакваме от него. Ще го използваме възможно най-често за симулатора. Освен това ще прави тестове на предишни модели (TPS) и ще участва в свободни тренировки. Съществува и възможността да го включим в тестове на “Пирели”, ако сме сигурни, че ще достигне желаната скорост с актуалния автомобил. Да, чака го много работа”, коментра Алън Пърмейн.

На въпроса как Цолов е приел избора на втори пилот шефът отговаря: “Вижте, всеки пилот от Формула 2 иска да бъде във Формула 1. Той е щастлив от нашето решение, но в същото време и разочарован. Но съм сигурен, че Никола ще даде всичко от себе си, за да бъде достатъчно бърз. Но искам да уточня, че когато говорим за избора на Лоусън, това не означава, че и догодина няма да обсъждаме дали да разчитаме на млади пилоти”, казва Пърмейн.

Самият Лиъм Лоусън сподели, че е много щастлив от получения шанс да остане във Формула 1, но обърна внимание на интересен детайл. Новозеландецът призна, че е имал шанс с това, че в “Ред Бул” вече не е д-р Хелмут Марко. Австриецът бе човекът с тежката дума при вземането на решения и със сигурност е щял да настоява Никола Цолов да бъде избран за второто място. Марко няколко пъти се изказа в подкрепа на българина.

На Цолов му предстои да завърши сезона във Формула 2, от който остават кръговете в Катар и Абу Даби. Нашият пилот е втори във временното класиране и изостава със 7 точки от Рафаел Камара. Не е ясно обаче дали бразилецът ще седне отново в автомобил от този шампионат, след като вече направи дебют във Формула 1 с “Хаас” пред родна публика и бе потвърден и за състезанието за Гран при на Лас Вегас през този уикенд.

