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Александър Зверев приключи с три чисти победи предварителната група на финалите на АТП.

В Торино водачът в световната ранглиста бе на точка да загуби сет, но все пак спечели 6:4, 7:6 (8:6) срещу Артюр Фис. Тенисистът от Франция трябваше да се наложи в две части, за да се класира за полуфиналите. Така в елиминациите продължава финалистът от US Open Бен Шелтън (САЩ).

В другата група сигурен полуфиналист е Карлос Алкарас (Исп). Бившият №1 в света получи разрешение от лекарите да изиграе третия си мач с Флавио Коболи (Ит) въпреки проблемите с лявото бедро.