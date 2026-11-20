Кандидатът за председател на Българската федерация по таекуондо и настоящ заместник председател - Димитър Михайлов, обяви, че са на лице „много тревожни сигнали бяха подадени в хода на заседанието на Управителния съвет на Българската федерация по таекуондо, което насрочи Общо събрание за избор на нов председател на федерацията на 19 декември ".

Нямало е предварително обявен дневен ред, никой от членовете на Управителния съвет не е посочил колко са клубовете, които имат право на глас на Общото събрание. „Не стана ясно колко комисии са създадени според новия устав. А всеки техен председател също има право на глас на Общото събрание за избор на нов председател на федерацията", добави Димитър Михайлов. Той е направил предложение заснетото заседание на Управителния съвет да се публикува и направи публично, за да се запознае таекуондо общността какво се обсъжда и гласува, но предложението му било отхвърлено.

„Всичко това са първите ясни сигнали за непрозрачност и пораждат множество въпроси относно честността на предстоящия вот. С клубовете, които ме подкрепят, ще продължим да полагаме всички усилия за прозрачност, защото състезателите, треньорите и обществеността го заслужават. А най-важното е при предстоящия избор за ново ръководство да бъдат избрани хора с експертиза в таекуондото, които милеят за него и са му посветили живота си", категоричен бе Михайлов.