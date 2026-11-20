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Халфът на „Комо" Нико Пас може да се завърне в „Реал" (Мадрид) през лятото на 2027 г.

Испанският гранд обмисля възможността да активира опцията за обратно откупуване на своя юноша за 80 милиона евро, съобщава COPE.

Според информацията „белият балет" е твърдо решен да върне 22-годишния халф на националния отбор на Аржентина следващото лято.

През изминалото „Комо" откупи Нико от „Реал" за 60 млн. евро. Преди това италианците вече бяха платили 6 милиона за наем на играча.

Пас изигра 14 мача в серия "А" и Шампионската лига през този сезон, в които отбеляза 6 гола и направи 8 асистенции.