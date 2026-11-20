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7-кратният шампион във Формула 1 Луис Хамилтън заяви, че изобщо не е мислил за нов договор с „Ферари", тъй като в момента е едва в средата на настоящия си контракт, който изтича в края на следващата година.

Според 41-годишния британец обикновено подобни преговори започват през последната година от споразумението, така че сега няма нужда от подобни разговори.

Въпреки това пилотът, който ще запише своя старт № 401 в Лас Вегас, вече е изразявал желание да остане във Формула 1 и през следващото десетилетие заради завръщането в Африка чрез състезанието в Руанда.

В момента Хамилтън се бори за второто място в шампионата след вече коронования шампион Кими Антонели, като изостава с 18 точки от Макс Верстапен 3 кръга преди края.

След нулевия първи през този сезон Луис постигна първа победа за „Ферари" в Барселона и полпозишън в Мексико.