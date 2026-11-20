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Капитанът на „Реал" (Мадрид) Федерико Валверде ще удължи договора си с мадридския клуб.

По данни на The Athletic новото споразумение на 28-годишния халф ще бъде до 2031 г. Настоящият контракт на уругваеца е валиден до лятото на 2029 г.

В договора ще бъде включена откупна клауза в размер на 1 милиард евро - стандартна практика за „Реал" по отношение на звездните си футболисти.

Според източник, запознат с хода на преговорите, новият контракт предвижда и увеличение на заплатата, благодарение на което Валверде ще влезе сред най-високоплатените играчи в отбора.

Футболистът премина в „Реал" през 2016 година и играе за първия отбор на „белият балет" от 2018 година, като е записал 388 мача за него.

През настоящия сезон Феде Валверде взе участие в 15 срещи, отбеляза 3 гола и направи 2 асистенции, като действа както на позицията полузащитник, така и като десен бек.