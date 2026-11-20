Звездният нападател на „Интер Маями" Лионел Меси печели най-много сред футболистите в МЛС (първенство на САЩ и Канада).

Асоциацията на играчите публикува данни за заплатите към октомври 2026 г. 39-годишният аржентинец получава гарантирани 28,33 милиона долара годишно (през 2025 г. сумата беше 20,45 млн.) без да се включват бонусите и другите източници на доходи, а броят на футболистите със заплата от 10 млн. нагоре е нараснал до петима.

Топ 5 на най-високоплатените играчи в МЛС:

Лионел Меси („Интер Маями") - 28,33 милиона долара

Роберт Левандовски („Чикаго Файър") - 19,51 млн.

Антоан Гризман („Орландо Сити") - 13,94 млн.

Хюн Мин Сон („Лос Анджелис") - 11,25 млн.

Бреел Емболо („Атланта Юнайтед") - 10,81 млн.

Общо в лигата вече 150 футболисти имат гарантиран доход от минимум 1 млн. долара годишно.