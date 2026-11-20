"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-добрата ни тенисистка Елизара Янева се класира за 1/2-финалите на сингъл на турнира на твърди кортове в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 000 долара.

Поставената под №1 в схемата българка победи с 6:2, 6:4 Мариам Болквадзе (Грузия) след 1 час и 49 минути игра.

Националката ни проби още във втория гейм на мача, а след още един брейк спечели първия сет с 6:2. Янева изостана с 0:2 в началото на втората част, но веднага изравни резултата за 2:2. Българката стигна до нов пробив в десетия гейм и след 6:4 затвори мача в своя полза.

С този успех Елизара заработи 29 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 142-о място.

За място на финала 19-годишната българка ще играе срещу победителката от двубоя между Емили Апълтън (Великобритания) и Джесика Понше (Франция).