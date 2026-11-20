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Вратарят на „Реал" (Мадрид) Тибо Куртоа подписа нов договор до юни 2028 г., съобщиха официално от испанския гранд.

34-годишният белгиец удължава досегашния си контракт (до лятото на 2027 г.) с още един сезон, изпълнявайки желанието си да завърши кариерата си при "белите".

Куртоа е част от „Реал" от 2018 г., като до момента има 348 мача и 133 "сухи" мрежи. С екипа на мадридчани бившият страж на „Генк", „Челси" и „Атлетико" (Мадрид) спечели 12 трофея, сред които два пъти Шампионската лига и 3 пъти титлата в Испания.