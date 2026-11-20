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Световният и европейски шампион Испания срещу Франция е дербито в 1/4-финалите от Лигата на нациите, които станаха ясни след жребия в Нион днес.

Двата отбора се срещнаха в 1/2-финалите на мондиала това лято, като иберийците биха 2:0, а после триумфираха и с титлата след 1:0 над Аржентина.

В полуфиналите победителят от двойката ще се засече със спечелилия дуела Нидерландия - Португалия (актуален носител на трофея).

В другия поток са Норвегия - Англия и Белгия - Германия.

Първите мачове от четвъртфиналите са между 25 и 27 март, а реваншите ще се играят между 26 и 28 март. Посочените на първо място отбори ще са домакини в първите мачове.

По същото време ще се проведат и плейофите за влизане и оставане в Дивизия А и в Дивизия В.

За място в най-високо ниво ще спорят:

Босна и Херцеговина - Дания

Унгария - Сърбия

Ирландия - Хърватия

Словения - Уелс.

Плейофни двойки за преминаване между Дивизии В и С:

Кипър - Северна Македония

Естония - Румъния

Фарьорски острови - Грузия

Беларус - Израел