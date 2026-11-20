Световният и европейски шампион Испания срещу Франция е дербито в 1/4-финалите от Лигата на нациите, които станаха ясни след жребия в Нион днес.
Двата отбора се срещнаха в 1/2-финалите на мондиала това лято, като иберийците биха 2:0, а после триумфираха и с титлата след 1:0 над Аржентина.
В полуфиналите победителят от двойката ще се засече със спечелилия дуела Нидерландия - Португалия (актуален носител на трофея).
В другия поток са Норвегия - Англия и Белгия - Германия.
Първите мачове от четвъртфиналите са между 25 и 27 март, а реваншите ще се играят между 26 и 28 март. Посочените на първо място отбори ще са домакини в първите мачове.
По същото време ще се проведат и плейофите за влизане и оставане в Дивизия А и в Дивизия В.
За място в най-високо ниво ще спорят:
Босна и Херцеговина - Дания
Унгария - Сърбия
Ирландия - Хърватия
Словения - Уелс.
Плейофни двойки за преминаване между Дивизии В и С:
Кипър - Северна Македония
Естония - Румъния
Фарьорски острови - Грузия
Беларус - Израел