Управителният съвет на Българската федерация по таекуондо (БФТ) насрочи извънредно Общо събрание на 19 декември 2026 г. в хотел „Маринела" в София. На него ще бъдат избрани нов председател и нов Управителен съвет, както и нов изпълнителен директор на федерацията, информираха от федерацията.

Решението е взето на заседание на Управителния съвет на 19 ноември, проведено при пълен кворум. То започна с минута мълчание в памет на Слави Бинев. Част от членовете на УС, които не са имали възможност да присъстват лично, са били представени от упълномощени представители. Сред тях е бил и адвокат, упълномощен от Ния Темиз да я представлява като член на Управителния съвет.

С официално решение Управителният съвет е упълномощил своя член Александър Минев да представлява федерацията до провеждането на Общото събрание на 19 декември. Приети са и решения за създаването на временна работна избирателна комисия и мандатна комисия, които ще отговарят за организацията и нормалното протичане на събранието.

Кандидатурите за нов председател на БФТ ще се приемат до 3 декември 2026 г. в 23:59 ч. българско време.

По време на заседанието Управителният съвет е определил и треньора на Християн Георгиев, който ще стане първият български таекуондист с право на участие във Final Grand Prix.

Обсъдени са били и въпроси, свързани с управлението на електронните канали и профилите на федерацията в социалните мрежи. Повод за това е отнемането на достъпа на човека, който отговаря за тях, без той да бъде уведомен. Според информацията, предоставена от федерацията, това е станало по незаконен начин.

Сред въпросите, които предстои да бъдат разгледани на Общото събрание, са още представянето на отчет за дейността на БФТ и промени в устава, свързани с реда и начина за свикване на Общото събрание.

Заради висящо производство в Търговския регистър е било проведено и второ заседание на Управителния съвет, на което са приети идентични решения





