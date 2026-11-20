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"Локомотив" (София) е новият шампион на България по бокс при юношите. Младите

таланти на „железничарите" ликуваха с титлата след края на втория кръг на държавното, който се проведе в Пловдив.

Първенството премина изключително

оспорвано, като на ринга тази седмица се качиха над 150 боксьори от близо

50 клуба от цялата страна.

Момчетата на "Локомотив" спечелиха 7 медала в хода на турнира - 3 златни, 2

сребърни и 2 бронзови, което им отреди и първото място в Пловдив. Те

изпревариха боксьорите от "Лаута", които достигнаха до 4 отличия - 2 златни и

2 сребърни, а третото място тази седмица бе за "Левски" със 7 медала –

2 златни, 1 сребърен и 4 бронзови.

В крайното класиране, след проведените два кръга през годината, държавен

шампион е "Локомотив" (София). „Железничарите" изпревариха юношите на ЦСКА,

които в Пловдив останаха четвърти, а топ 3 допълва "Левски".