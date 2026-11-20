Българската федерация по баскетбол обяви безплатен вход за децата от школите за този спорт за предстоящата европейска квалификация срещу Дания в „Арена София" от 19,00 часа на 26 ноември (четвъртък). Клубовете трябва да изпратят предварително заявки за своите състезатели, а федерацията призова и родителите да бъдат част от големия баскетболен празник.

Целта е пълна зала да подкрепи Александър Везенков и компания във важния дуел.

„За целта всеки клуб трябва да подаде предварителна заявка с броя на децата, които ще доведе, като изпрати поименен списък на състезателите, треньорите и администраторите, за които са необходими пропуски. Крайният срок за подаване на заявки е 24 ноември включително. Децата ще посетят мача организирано, придружени от своите треньори.

За хиляди български деца Александър Везенков не е просто един от най-големите баскетболисти в Европа. Той е доказателството, че с талант, труд, постоянство и характер мечтите могат да се превърнат в реалност. Днес Везенков е лидер на Олимпиакос и една от най-ярките звезди на европейския баскетбол, но на 26 ноември той ще излезе на паркета с екипа на България. Именно затова присъствието на децата има смисъл, който надхвърля резултата от един мач. Някои от тях може би за първи път ще видят своя герой на живо.

Други ще си тръгнат от залата с още по-голяма мечта - един ден самите те да носят националната фланелка. Една подобна вечер може да остави спомен за цял живот", обявиха от централата.